Näitleja Andrus Vaariku tütar Marta Vaarik jagab Facebooki lehel Tallinna kesklinnas Mardi tänaval asuva korteri üürikuulutust. Nimelt on tema nii-öelda poissmehekorter jäänud liiga pisikeseks.

"Kuna minu ellu on siginenud 2 uut meest, siis ei mahu me enam minu armastatud poissmehekorterisse ära. Siin keskturu taga, Mardi tänava majas on vist päris paljud käinud ja teavad, et see on üks hea koht, 50 ruutmeetrit läbi kahe korruse, all on põrandaküte ja üleval pliit. Mööbliga on, kuidas soovi on. Tulge vaatama!" kutsub Marta üürihuvilisi.

