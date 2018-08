Tallinnas tulevase Reidi tee aladel on kopp juba maasse löödud, kuid uljaspäiselt seal kaevata ei saa: tööde käigus on välja tulnud mitmed 1950ndatel hävitatud kalmistutelt toodud ja kalda kindlustamiseks kasutatud hauakive. Siiski tunnistavad ametnikud, et hauatähiseid on leitud oodatust vähem.