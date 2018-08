Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil täitub varsti presidendiametis 15 kuud. Senise ametiaja kõige suurem skandaal või isegi kriis on seotud tema turvameeskonna endise ülema Alexandre Benalla käitumisega. Mõni meediaväljaanne väitis koguni, et Benalla on Macroni armuke. Juuli keskpaiku nuuskis ajakirjandus välja, et politseikiivrit kandnud Benalla vägivallatses maidemonstratsiooni ajal protestijate kallal, rünnates ja lüües neid. Oletatakse, et valitsus püüdis seda vahejuhtumit saladuses hoida, kuid mingeid kanaleid pidi sai see siiski avalikuks. Seejärel ilmus meediasse hulk kuuldusi, mis siiski tõeks ei osutunud. Nii näiteks väideti, et Benallal oli ligipääs tuumakoodile, et ta sai 10 000 eurot palka ja elas presidendipalees 300ruutmeetrises luksuskorteris. Tegelikult olevat ta palk olnud 8000 eurot ja elamispinna suuruseks 200 ruutmeetrit.

Kuna ajakirjandus avaldas palju kontrollimata fakte, siis teatas Benalla oma advokaatide kaudu, et meedia otsib põhjuseid, et tema bossile, s.t presidendile käkki keerata. Benalla kinnitusel kasutasid Macroni vaenlased seda intsidenti selleks, et presidenti taltsutada ja lühema keti otsas hoida. Macron võttis kogu vastutuse Benalla juhtumi eest endale, märkides, et Benalla käitumine 1. mail oli reetmine. Vahejuhtumi avalikuks tuleku järel Benalla vallandati ja käivitati juurdlus.

Esile tulid ka väited, nagu oleks 26aastane Maroko päritolu Benalla olnud Macroni homoarmuke. Macroni on varemgi seostatud homoseksuaalsete suhetega, kuid seekord teatas president kindlalt: “Alexandre Benalla ei ole mu armuke!” Veel on Macron kinnitanud, et kui ta oleks homo, siis ta ei hoiaks seda saladuses. Samas ei tea prantslased siiani, miks Benallast sai viimastel kuudel Macroni peamine ja lähim ihukaitsja (“presidendi vari”), milliste teenete eest pälvis ta Macroni suure usalduse ja miks saatis Benalla presidenti peaaegu alati ja kõikjal, sealhulgas tennisemängul ja jalgrattasõidul.