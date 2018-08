Suurbritannia ja teised lääneriigid on veendunud, et 4. märtsil korraldas just Venemaa Lõuna-Inglismaal Salisburys mürgirünnaku. Närvimürgiga Novitšok üritati tappa endist topeltagenti Sergei Skripali ja tema tütart. Mõlemad pääsesid tänu õigele ravile imekombel eluga. Julia Skripal pääses haiglast välja 9. aprillil ja tema isa Sergei Skripal 18. mail. Mõlemad viibivad praegu salastatud kohas Briti võimude kaitse all.

Venemaa on algusest peale eitanud oma seotust Salisburys korraldatud rünnakuga. Briti võimude sõnul on neil aga olemas selle kohta tõendid ning nüüdseks on väidetavalt kindlaks tehtud ka rünnaku vahetud täideviijad. Briti valitsus kavatseb Venemaalt nõuda nende väljaandmist. Samas võib olla kindel, et Venemaa vastab sellele nõudmisele eitavalt.

16. juulil toimus Helsingis USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini esimene täiemõõduline kohtumine, millega mõlemad jäid rahule. Seejärel hakati rääkima juba ettevalmistustest uueks kokkusaamiseks, kas siis Washingtonis või Moskvas, kuid hiljem täpsustati, et enne uut aastat kohtumist ilmselt ei toimu.

USA esitas Venemaale ultimaatumi

Hoolimata Trumpi ja Putini sõbralikest suhetest tuli kolmapäeval Washingtonist teade, et USA karistab Venemaad uute sanktsioonidega. USA välisministeeriumi sõnul on tänaseks selgeks saanud, et Venemaa korraldas 4. märtsil Salisburys närvimürgirünnaku ning rikkus sellega rahvusvahelist õigust. USA valitsusel tuleb sellest ajendatutana kehtestada Venemaa vastu sanktsioonid, mida nõuab 1991. aastal kongressis vastuvõetud keemia- ja biorelvade leviku vastane seadus.

Uued sanktsioonid hakkavad kehtima 22. augustil. Esmalt täiendatakse juba kehtivaid piiranguid ning peamiselt takistatakse Venemaa relvamüüki. Ühtlasi nõuab USA, et Venemaa annaks 90 päeva jooksul lubaduse mitte kunagi enam keemia- või biorelvi kasutada. Samuti peab Venemaa lubama riiki inspektorid, kes kontrollivad, kas ikka kõik keemia- ja biorelvad on hävitatud.

Kui Venemaa 90 päeva jooksul niisugust lubadust ei anna, siis näeb USA seadus ette väga karmide sanktsioonide kehtestamist. Halvimal juhul katkevad USA ja Venemaa kaubandus- ja ka diplomaatilised suhted. Samuti keelatakse Venemaa lennukompaniide lennukitel USA-s maandumine.