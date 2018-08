Õhtuleht küsis Jevgeni Ossinovski käest, kas ta kahetseb, et sotsid ehitasid eelmiste riigikogu valimiste valimiskampaania üles EKRE-le vastandumisele.

Räägitakse, et sotside 2015. aasta valimiskampaania, mis oli üles ehitatud EKRE vastandamisele, tõi EKRE rohkem esile, misõttu muutus erakond ka populaarsemaks.

Jevgeni Ossinovski sõnul ei kahetse ta toonast otsust.

"Sotsiaaldemokraadid seisavad alati kõigi inimeste väärika kohtlemise eest. Meie kriitilisus EKRE poliitika suhtes ei ole poliittehnoloogiline, vaid väga põhimõtteline. Meile ei ole tõesti vastuvõetav EKRE brutaalne populism, mis alavääristab naisi, venelasi, homoseksuaale ja teisi inimesi nende kaasasündinud eripärade tõttu," ütleb Ossinovski.

Ta lisab: "Kui lisada siia juurde Helmede Euroopa-vastasus ja soov allutada kohtuvõim poliitikute suvale, on oht Eesti demokraatiale ja julgeolekule ilmselge. Eesti peab olema turvaline kodu kõigile meie inimestele. Sotsiaaldemokraadid lähtuvad põhimõttest, et Eestile on iga meie inimene tähtis ning just selle nimel oleme aastaid töötanud – et inimeste sissetulekud tõuseks, et vaesust oleks vähem, et igal lapsel oleks tagatud muretu elu ja hea haridus, et tervishoiu- ja sotsiaalteenused oleksid kättesaadavamad ning kvaliteetsed."