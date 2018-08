Riigi ilmateenistus kirjutab Facebookis, et sarnaselt tänasele on ka homme, reedel, oodata taas üht väga kuuma suvepäeva – õhutemperatuur jääb valdavalt 30°C ringi, kerkides paiguti kuni 33°C-ni, seda lõunavoolus meile kandunud sooja õhumassi tõttu, mis Põhja-Aafrikast tee siia on leidnud. Kuumalaine ei kesta aga pikalt, sest juba laupäeval saabub meile jahedam õhumass ning päevased temperatuurimaksimumid tõusevad 25°C-ni.

Reedel nihkub madalrõhulohk merele, aga kaugemale tõenäoliselt esialgu ei pääse, sest Venemaa kõrgrõhkkonna serv püsib veel Läänemere idaranniku kohal. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev lõunatuul ja tingimused kuuma jätkuvaks sissetungiks on soodsad. Õhutemperatuur on öösel 18..21, rannikul kuni 24, päeval 30..33°C, meretuulega rannikul 25°C ümbruses. Taevas on võrdlemisi selge öösel ja ennelõunal, päeva peale lisandub lääneserva niiskust, kerkib üles pilverünki ning keskpäeval suureneb hoovihma ja äikese võimalus saartel (tõenäosus ~75%), õhtupoolikul ka mandri lääneservas (tõenäosus 50-60%) ning siis võivad vihmahood ja äike intensiivsed olla, on tugevate tuuleiilide oht.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeva öösel liigub madalrõhulohk üle Läänemere idaranniku ja selle järel jõuab lahedam õhumass. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike võivad enne keskööd ägedad olla, on rahe ja tugevate tuulepuhangute oht. Päevaks sajune vöönd eemaldub ja hoovihma on vaid üksikutes kohtades (võimalus väheneb lääne pool 50-25%-ni, Ida-Eestis on 50%, Kagu-Eestis kuni 75%). Tuul pöördub edelasse ja läände ning pärast keskööd lääne poolt alates tugevneb, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul 20..25, pärast keskööd langeb alla 20°C, päeval on 20..25°C.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval suundub madalrõhkkond Skandinaavia kohalt üle Põhja-Soome itta ja selle lohk liigub ühes vihmahoogude ja äikesega (tõenäosus 60-90%) üle Eesti. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 15, päeval kuni 18 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel alla 15°C, rannikul on kuni 18, päeval 17..21°C.