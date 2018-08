Eesti toetab sarnaselt Soomega Euroopa Liidu liikmesriikides iga-aastase suve- ja talveajale ülemineku lõpetamist. Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on varasemalt kellakeeramist toetanud argumentide asjakohasus aja jooksul ja tehnoloogia arenedes muutunud. Valitsuse pressikonverentsil ütles minister Simson:„Kellakeeramise vastu on seni olnud valdavalt terviseargumendid. Erinevad terviseuuringud on näidanud, et kella keeramine ja n-ö biorütmi segiajamine mõjutab eelkõige vanemaid inimesi ja lapsi.”

„Me kujundasime seisukoha, et toetame Soome algatust, et Euroopa Liidus peaks ühiselt loobutama kella keeramisest. Samas me ei toeta seda, et Euroopa Liidus, kus praegu on kolm vööndiaega, mindakse üle ühtsele ühisele ajale – me toetame ikkagi seda, et vööndiajad jäävad erinevaks,” lisas minister.

„Olulisemateks kellakeeramise põhjendusteks on varem olnud energia kokkuhoid ja liiklusohutus, kuid tänapäevased energiatõhusad lahendused on vähendanud kellakeeramisega saavutatavat energiasäästu ning rahvusvahelistes uuringutes puuduvad üheselt kindlad tõendid kellakeeramise ja liiklusõnnetuste arvu vahelisest seosest,“ selgitas Simson. Pressikonverentsil olnud ministrid andsid ka aimu oma isiklikest arvamustest teemaga seoses. „Mina eelistan vööndi- ehk talveaega ja see on ka Soome algne ettepanek," ütles Simson. Kaitseminister Jüri Luik oli samuti vööndiaja pooldaja. „Ma olen küll kirglik inimene, kuid antud küsimus ei ole mind tegelikult väga erutanud," kommenteeris keskkonnaminister Siim Kiisler, kes avaldas samuti poolehoidu talveajale. Jüri Ratas naljatles, et ka suveajale võiks võimaluse anda, kuid leidis siiski, et Eesti peaks siiski Soomega ühtset seisukohta hoidma. Idee lõpetada Euroopa Liidu liikmesriikides suve- ja talveajale üleminek sai alguse 2017. aasta juunis Soome kodanikualgatusest, kui Soome parlamendile saadeti pea 70 000 Soome kodaniku allkirjaga pöördumine suveaja kaotamiseks. Pöördumise põhjuseks oli negatiivne mõju inimeste tervisele suveajale üleminekul. Eestis mindi esmakordselt suveajale 1917. aastal. Suveajale mindi üle ka mõlema Saksa okupatsiooni ajal, pärast Teist maailmasõda kellakeeramine mõneks ajaks lõpetati. Suveajale üleminek tuli Eestis taas kasutusele 1981. aastal. Alates 2002. aastast on Eesti läinud üle suveajale märtsi viimasel pühapäeval ja tagasi talveajale oktoobri viimasel pühapäeval.