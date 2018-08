Eile algas Helsingis kohtuprotsess estraaditäht Jari Sillanpää (52) ja veel kümmekonna mehe üle. Tosina süüaluse seas on ka staari eestlasest kallim Siim Bahmatšov.

Sillanpää on omaks võtnud, et ostis peamiselt süüaluselt, 50. eluaastates soome narkoärikalt mitme aasta jooksul kokku 118 grammi metamfetamiini. Kuid süüdistaja hinnangul on kogus kindlasti suuremgi. Näiteks kevadisel Tai puhkusereisil soetas staar enda sõnul 10 grammi tundmatu venelase käest.

Sillanpääd süüdistatakse ka meelemürgi levitamises, karistuseks nõuab prokurör vangistust, mis võib olla ka tingimisi.