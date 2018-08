Oscareid jagav Ameerika filmiakadeemia The Academy of Motion Picture Arts and Sciences teatas kolmapäeval oma liikmetele olulistest muudatustest.

Gala kärbitakse kolmetunniseks ning Oscarit hakatakse välja andma uues kategoorias "populaarne film". Viimati lisandus filmiauhindade jagamisel uus alajaotus 2011. aastal, mil tutvustati parima animafilmi auhinda.

Oscarite jagamine on viimastel aastatel veninud hiidpikaks, samas aga on vaatajanumbrid langenud. Rahvusvahelise publiku ligimeelitamiseks hakatakse mõningates, ilmselt ebaatraktiivsemates kategooriates jagama auhindu reklaamipausi ajal ning hiljem näidatakse sellest kokkuvõtet.

Uue alajaotusega "populaarne film" hakatakse tunnustama kassatükke, mis tihtipeale jäävad Oscarite nominentide valimisel kahe silma vahele. Filmiakadeemia on lubanud uue auhinna jagamispõhimõtteid hiljem tutvustada.

Järgmise aasta filmipidu toimub 24. veebruaril.