Vene välisministeerium kirjutas Twitteris Hispaania raketiintsidenti kommenteerides, et NATO on kasutu.

"Me ju rääkisime, et sõjaline blokk NATO on kasutu," säutsus Venemaa välisministeerium, lisades juurde teemaviite #МИДзнал (#välisministeeriumteadis). Säutsule on lisatud ka ekraanitõmmis Interfaxi uudisest Eesti kohal kogemata lendu lastud õhk-õhk tüüpi lahingraketi kohta.