Brad Pitt kummutab temast lahus elava abikaasa Angelina Jolie süüdistuse, nagu poleks Brad lastetoetust maksnud.

Jolie advokaat väitis kohtupabereis, et Pittil on kohustus maksta oma kuuele lapsele elatist, kuid sestsaadik, kui ta üle poolteise aasta tagasi Joliest lahku läks, olevat Pitti panus laste ülalpidamisse tühine. Võlg olla üle miljoni dollari.

Kolmapäeval väitis aga Pitti juristide tiim, et Brad on maksnud Angelinale üle 1,3 miljoni dollari. Lisaks olevat Pitt laenanud eksabikaasale kaheksa miljonit ndollarit, et too saaks maja osta.

Nüüd on Jolie andnud vastulöögi - tema advokaat Samantha Bley DeJean kuulutas ajakirjale People antud avalduses, et laen pole sama mis lastetoetus.

"Bradi leeri sisseantud kohtupaber on häbematu katse tõde hägustada ning tõmmata tähelepanu eemale faktilt, et ta pole laste toetamiseks oma seaduslikke kohustusi täielikult täitnud."