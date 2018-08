"Ringvaate" saatejuht Anna Gavronski ja tema kolleeg "Pealtnägija" meeskonnast Kristjan Pihl sõudsid möödunud nädalavahetusel abieluranda ning Anna kannab nüüd perekonnanime Pihl. Kolleegid "Pealtnägija" meeskonnast jagavad kaunist meenutust pulmapäevast enda Facebooki seinal.

"Pealtnägija" tiim on alati olnud nagu perekond, aga nüüd on see eriti tõsi. Nädalavahetusel pandi ametlikult paari Anna Gavronski ja Kristjan Pihl, kes nüüd kannavad ühist perenime Pihl. Eeldatavasti Anna ja Kristjani puhul see eraldi seletamist ei vaja, aga meie telesaate tiimi retseptis on olnud alati suur annus inimeste vahelist hoolivust, et mitte öelda armastust. Veel kord – palju õnne!

Anna ja Kristjan jäid esimest korda koos silma möödunud aasta detsembris ERR-i 90. sünnipäevagalal Estonia kontserdisaalis. Paar kihlus selle aasta kevadel. "See oli väga ilus, romantiline ja eriline hetk, mis tuli mulle tõelise üllatusena," lausus Anna tol korral ajakirjale Kroonika.