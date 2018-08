Selle loo originaalesitaja on Ukraina eurolaulja Verka Serduchka. Sünne on rääkinud, et Edvin leidis selle loo, ning palus temalgi kuulata. "Kui aus olla, siis ei tekitanud alguses see lugu minus erilist emotsiooni, kuid kuna sõnad tulid suhteliselt lihtsalt ja meie arvates ka üpris head, siis nii see lugu sündiski. Me ei oleks osanud uneski näha, et lugu niivõrd menukaks osutub. Meil on selle üle nii kohutavalt hea meel.

2. "Sul vastan jaa" - 3,8 miljonit vaatamist

Edvin on rääkinud, et selle loo autoriks on Andrei Danilko ning sõnad on suuremalt jaolt Sünne kirjutatud. "Lugu kuulsin esimest korda ühest vene raadiost ning kaalusime teha sellest kaveri. See mõte tiksus aastajagu aega pidevalt peas, kuni lõpuks otsustasin vaikselt stuudios nokitsema hakata. Kui instrumentaal oli osaliselt valmis, saatsin Sünnele edasi, et saaks hakata vaikselt sõnade peale mõtlema hakata," on mees pajatanud.

3. "Tõmban su hoovi" - 2,5 miljonit vaatamist

Kolmandal kohal on lugu "Tõmban su hoovi". Tegu on bändi originaalloominguga ning sama nime kannab ka nende album.

4. "Tahan ma" - 1,3 miljonit vaatamist

Lugu "Tahan ma" on kaver ning sellele ilmunud muusikavideo idee ja teostus pärineb bändilt endalt.

5. "Veelkord sulle ütlen" - 1,1 miljonit vaatamist