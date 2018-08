11. augustil Eesti vabaõhumuuseumis toimuv seitsmes mitmike kokkutulek jagab lastele ja vanematele ellujäämiseks tarvilisi teadmisi. Sündmus toob kokku kaksikuid ja kolmikuid ning nende õdesid-vendasid kasvatavad pered.

"Nutiilmas ja päris elus lahendatakse keerulisi olukordi erinevalt. Päris elus ei saa nt õnnetuse korral pausi nuppu vajutada, vaid on vaja eelnevaid teadmisi, mis õigel hetkel meenuksid ja hädast välja aitaksid, seda näiteks nii metsa eksimise, mõne vigastuse kui vale aine neelamise korral. Ka vanemad võivad leida end olukorrast, kus on vaja kiirelt reageerida, et laste tervist hoida. Seega ohutusalast teavet ei ole kunagi liiga palju," rääkis korraldustiimi liige Kadri Talva-Ots kokkutuleku seekordsest teemavalikust.

Laupäeval saavad pered läbi mängida erinevaid ohtlikke olukordi ja mõelda, milline on sobiv käitumisviis, panna end proovile nii Korrus3 kui FC Flora treeneritega, täiendada oma igapäevafüüsika teadmisi Hullude Professoritega, laulda, mängida ja palju muud põnevat teha. Kõige väiksemaid ootab rahulik beebiala, kus puhata, süüa ja mähkida ning teadmisi jagavad ka füsioterapeudid.