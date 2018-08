Edward von Lõnguse Eesti 100. juubelile pühendatud Euroopa-tuur on jõudnud eelviimasesse sihtkohta, Austria pealinna Viini. Sumedal suveööl linnaruumis töötanud kunstnik sattus taas politsei huviorbiiti. Seekord saabus von Lõnguse tegevust inspekteerima lausa kolm politseiekipaaži. Kunstnikule anti siiski võimalus teosed lõpetada ning politseinikud lahkusid, taskud täis kleepse digitänavakunstitegelastega, kelle saab mobiilirakenduse abil ka paberil ellu äratada.

Von Lõnguse teosed jõudsid Viini koostöös Calle Libre rahvusvahelise tänavakunstifestivaliga. "Edward von Lõnguse tööd pakkusid meile suurt huvi, sest need toovad tänavakunsti tegemisse ja vastuvõtmisse interaktiivse mõõtme. Eriti muljetavaldav on see, kuidas tema teosed kasutavad ära tehnoloogiat ja uue meedia võimalusi, samuti on põnev teoste ajalooline taust. Oma mitmekihiliste stencilitega eristub von Lõngus selgelt ja jätab Viini tänavakunstimaastikule oma isikupärase jälje," ütles Marina Bartoletti, üks festivali korraldajatest.

Calle Libre on üsna eripärane tänavakunstifestival, kuna lisaks traditsioonilisematele tänavakunstipiirkondadele on festival koha sisse võtnud ka Viini olulisimas kunstikvartalis, prestiižse Museumsquartieri alal. Nii näevad Viini tähtsamaid kunstimuuseume külastavad inimesed teel näitusele nüüd ka Edward von Lõnguse Kivikuningat ja teisi digitänavakunstitegelasi.