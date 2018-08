Pika staažiga tehnoülevaataja Mait Millerti sõnul on maanteeamet kehtestanud veidrad ülevaatusnõuded, mis teevad ülevaatajate töö raskemaks, kusjuures ülevaatuspunktides jälgivad ülevaatajate tööd kaamerad.

Millert toob näite ühest "tobereeglist": märtsis tuletas maanteeamet ülevaatajatele meelde, et sõidukite kerelt või raamilt peab otsima üles ka tehasetähise ehk VIN-koodi, sest see on ameti sõnul oluline auto identifitseerimiseks. VIN-koodi leiab autolt üldiselt kolmest kohast: tuuleklaasi alt vasakust servast, andmesildina uksepostilt ja kolmandast kohast.

„Siit algabki ülevaatajate kannatuste rada, sest see kolmas VIN-kood on kohe nii peidus, et seda ei leiagi, ja maanteeameti andmebaas saadab seda numbrit otsima valest kohast,“ nendib Millert. Ta jätkab, et tegelikult võib kood olla eriti tülikalt leitavas kohas: raamil porikoopas või uksekarbil, nii et selle numbri leidmiseks peab kasutama traatharja ja auto võib selle kasutamisest saada roostekahjustusi.

