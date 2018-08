Dirigent Tõnu Kaljuste leiab, et võiksime Eestis rohkem teha otsuseid omaenda südametunnistuse järgi, mitte aga arvestada kogu aeg sellega, kuidas meeldida teistele.

"Kui meil on hästi palju neid sündmusi, mille abil peame näitama, millised olema peame, siis me justkui elaksime kogu aeg, nägu kellegi teise poole pööratud. Nagu häbenedes, et meie külas on tehtud omad otsused. Mitte selleks, et meeldida kõrvalkülale, vaid et need otsused on meile endile hääd," selgitab Kaljuste Maalehes.

"Praegu on see ideaalse inimese ja ideaalse elu poole püüdmise kramp niivõrd suur ja pidevalt on kartus eksida."

