Põllumehed nendivad, et neid ei päästa nii viimaste nädalate harvad vihmahood ega valitsuse eraldatud 20 miljonit, et anda põllumeestele käibelaenu.

“Valitsuse abi peegeldub selles, et võimaldatakse võlgu tasuda uute võlgadega,” kritiseerib talu noorperemees Marek Kruusla.

Enamik põllumehi ütleb, et välja tuleb kuulutada erakorraline olukord. “See ei tähenda, et me küsime raha. See annab meile võimaluse oma laene ja kohustusi ajatada ja pikendada,” ütleb Marek Kruusla. Ministeeriumist on sellele mõttele aga korduvalt tulnud vastus, et eriolukorra seadus ei anna selleks võimalust.

