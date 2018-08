Kolmapäeval kaitseväe peastaabis toimunud pressikonverentsil selgitati juhtunu asjaolusid. „Algsed tõendid viitavad, et raketi asukoht on leitud 95% tõenäosusega,“ ütleb õhuväe kolonel Riivo Valge. „Teada on lennukoridor ja väiksem ala metsas, kus on näha, et on toimunud plahvatus. Raketitükke meie valduses pole.“

Riivo Valge (Erki Pärnaku)

Kes vastutab juhtunu eest? Kindralmajor Martin Heremi sõnul on vastutusest vara rääkida. „Kuna me ei tea, mis täpselt juhtus, siis me ei tea, kas ja kes täpselt millise osa eest vastutama peaks. Praegu uurimine veel kestab,“ ütleb Herem. „Eesti vastutus peaks olema kaduvväike.“

Endiselt pole selge, kas intsidendi taga oli hävitaja või raketi tehniline rike või inimlik viga.

Valge sõnul sai õhuvägi juhtumist teada mõne minuti jooksul. „Umbes pool tundi läks kinnituse saamiseks, et jah, tõesti on rakett välja lastud. Seejärel algas päästeoperatsioon.“

Järgmise kahe nädala jooksul paneb kaitseministeerium Eesti liitlaste ametkondadest kokku töörühma, mille ülesanne on üle vaadata seni kehtivad regulatsioonid.

Pärast juhtunu avalikustamist laekus otsijatele vihjeid kuuldud plahvatusest ligi neljakümnelt inimeselt, kes enda sõnul kuulsid raketi plahvatust.

Mis oleks juhtunud, kui rakett oleks maandunud kellegi majapidamise peale? Selle musta stsenaariumi üle Valge spekuleerida ei soovi. Siiski lisab Herem, et 5–10 kilogrammi lõhkeainet koos seda ümbritseva metalliga oleks linna peale kukkudes väga ohtlik.

Valge sõnul ei olnud intsident siiski ohtlik tsiviillennukitele.