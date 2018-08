Endine hävituslendur reservkolonel Arvo Palumäe ütles "Aktuaalses kaameras", et kogemata nupule vajutades raketti välja tulistada pole võimalik.

Esiteks, lahinguolukorras tuleb esmalt vajutada alla ohutuslüliti, seejärel tuleb järgmisest lülitist valida relvasüsteem – rakett, kahur või muu, mis parajasti lennukitiibade all on -, ja alles kolmas lüliti on päästik, vahendas ERRi uudisteportaal. Kuid ka siis läheb rakett välja üksnes juhul, kui piloot on lukustanud sihtmärgi.

Seda versiooni Palumäe tõenäoliseks ei pea, sest ka õppuste käigus lahingrakettidega selliseid harjutusi ei tehta, vaid need liigutused jäävad simuaatorisse või siis tehakse neid ilma raketita.