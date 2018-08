Narva volikogu opositsiooniline saadik Ants Kutti valimisliidust "Meie Narva" leiab, et Keskerakonna fraktsiooni saadikute kahtlustamine korruptsioonis on linna mainele tõsine hoop.

Kutti ütles ERRi uudisteportaalile, et kahtlustus korruptsioonis ei mõjuta üksnes linna seadusandlikku ja täidesaatvat võimu, vaid on hoobiks kogu linna mainele.

Asjaolu, et kahtlustus on seotud munitsipaalettevõtete nõukogude tööga, Kuttit ei üllata, leides, et see on peamiseks mehhanismiks, kuidas koalitsiooni liikmed oma rahakotti täidavad. Nõukogu liikmetele makstakse hüvitist umbes 700 euro ringis.

"Inimesed saavad linnalt tasu ainult selle eest, et nad kuuluvad keskfraktsiooni," heitis Kutti ette.