Kaitsepolitseiamet tegi täna kriminaalmenetluse raames kohtu loal mitmeid uurimistoiminguid seoses Narva Linnavolikogu liikmetel lasuva korruptsioonikahtlusega. Keskerakonna esimees Jüri Ratas rõhutas, et ta toetab õiguskaitseorganeid korruptsioonikahtluste kontrollimisel täielikult.

"Avalikke vahendeid tuleb alati kasutada läbipaistvalt, lähtuvalt inimeste ühistest huvidest ning vältides huvide konflikti. Mitte ükski sent Narva maksumaksja raha ei tohi teenida kellegi erahuve. Toetan igati õiguskaitseorganeid korruptsioonikahtluste kontrollimisel nii kohalikes omavalitsustes kui riigis tervikuna," sõnas Ratas.

"Minu juhitud Keskerakond ei salli korruptsiooni mitte ühelgi kujul. See on terve ühiskonna probleem, mille väljajuurimisse peavad aktiivselt panustama nii õiguskaitseorganid, poliitikud kui kõik inimesed," ütles Ratas.

Ratas lisas, et meedias ilmunud info põhjal pole võimalik lõplikke järeldusi teha, aga kui korruptsioonikahtlused tõele vastavad, on erakond astuma vajalikke samme ka siis, kui see tähendab Narvas opositsiooni minekut.

Keskerakonna Narva piirkonna esimees Yana Toom kutsus homseks kokku piirkonna juhatuse erakorralise koosoleku, kus tekkinud olukorda arutatakse.