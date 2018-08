Hispaania Eurofighteri hävitaja raketiäpardusest Eestis on kirjutanud mitmed välismaa meediaväljaanded. Üldiselt on need rahulikud ja emotsioonivabad. Hispaania suurim ajaleht El Pais aga mainib, et intsidendi näol oli tõenäoliselt tegemist inimliku veaga.

Briti tabloid Daily Mail mainib ära, et raketil on sellisteks õnnetusjuhtumiteks enesehävitussüsteem, kuid et see ei pruukinud käiku minna. Intsidendist räägivad ka Telegraph,The Independent, BBC, CNN ja ABC News. Kõik väljaanded tsiteerivad peaminister Jüri Ratast, kes tänas jumalat, et intsident möödus inimohvriteta.

Ameeriklaste CNN ja ABC News on kirjutanud vaid napisõnalised nupud. Et Daily Mail armastab sensatsioone ja ärevaid teateid, on nende artikkel küll pikem, ent siiski üsna emotsioonitu. Ka idanaabri väljaanded piirduvad pigem lihtsalt sündmuse kajastamisega. Vaid Pervõi Kanal alustab oma lühikest kokkuvõtet intsidenti ennekuulmatuks nimetades. Nii Russia Today, NTV, ITAR Tass, RIA Novosti kui Interfax kirjutavad juhtunut, Tass ja Interfax lisavad oma lugudele natuke vürtsi, kirjutades, et rakett oleks võinud ka Venemaa suunas lennata. Lääne väljaanded väga kohalikele elanikele antud hoiatusi ei maini, Vene omad panevad selle pigem artiklisse sisse.

Hispaania uudiste inglisekeelsel saidil TheLocal.es ja väljaande El Pais esilehel on uudis Eesti õhus toimunust suurelt väljas. TheLocal kirjeldab juhtunut kuivalt ja üsna lühidalt, kuid El Pais põhjalikumalt, väites muu hulgas, et tõenäoliselt põhjustas intsidendi inimlik eksimus. Raketisüsteemi tarkvaras vigu ei leitud, kirjutab Hispaania väljaanne. Artikkel kirjeldab, et Eesti võimud väga hispaanlaste üle ei kurda, hoides oma kaebustega pigem madalat profiili.