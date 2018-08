„Ma arvan, et ei tasu seda uudist nüüd nii traagiliselt võtta. On ju ajaloos tõelised menubändid laiali läinud. Loodus tühja kohta ei salli... Uskuge taolisi bände tuleb kindlasti veel,“ sõnab Patuse Poole laialimineku kohta raadio Elmar peatoimetaja Mari-Liis Männik.

„Sageli saavad bändid ka uuesti kokku ja siis on põhjust rõõmustamiseks kuhjaga. Fännid on kindlasti kurvad, aga ma pigem usun, et nii Sünne kui ka Edvin ei kao Eesti muusikamaastikult kusagile,“ usub Männik.

Raadio Elmar on üks Eesti populaarsemaid raadiojaamu ning mängib just Eesti muusikat. „Ansamblit Patune Pool mängisime ja mängime ka edaspidi normaalses koguses. Kuna Elmari muusikaline ampluaa on väga lai, siis on selge, et Smilersi, Ivo Linna ja Lenna vahele mängime ansamblit Patune Pool,“ ütleb peatoimetaja. „Tegemist on ju ikkagi väga populaarse bändiga ja seda tõestavad ka meie soovisaated. Üsna sageli küsitakse mõnd nende populaarsemat lugu. Nagu näiteks „Ma tõmban su hoovi“ või „Sul vastan jaa“ .“

Küsimusele, kas Eesti muusikamaastik kaotas nüüd oma säravaima tähe, vastab Männik, et Eesti muusikamaastikul on väga palju säravaid tähti, kelle tegemistele ka edaspidi kaasa saab elada. Bändi laialimineku põhjuste osas ei oska Männik spekuleerida. „Kui nad maikuus Elmaris külas käisid, siis mina küll ei näinud ühtegi märki, mis viitaks sellele, et nad planeerivad tegevuse lõpetamist. Pigem tundus, et neil on suured plaanid tulevikuks. Broneeringud pidid olema mitu aastat ette tehtud. Miks nad selle otsuse vastu võtsid? Mina tõesti ei oska seda kuidagi kommenteerida.“

Kellest võiks aga saada uus Patune Pool? „Oh no, kes see seda oskab ennustada. Uusi tegijaid on palju ja raadiosse Elmar saadetakse igapäevaselt väga palju uut muusikat. Mõned neist hetkel veel täiesti tundmatud. Vaevalt, et sellepärast nüüd mõni pidu pidamata jääb, et Patune Pool laiali läheb. Laulud on ja jäävad.“