Kuidas reguleerib seadus olukorra, kus toitlustusasutus keeldub täiskasvanule müümast lastepraadi? Kas keeldumine on seaduslik ja iga kõrts võib ise otsustada, millist toitu kunde tellida tohib? Või peaks menüüs lasteprae kõrval olema märge, et „üle 18 keelatud"? Millised on tarbija õigused sellises olukorras?

Hanna Turetski, tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juhataja: Tarbijale peab olema esitatud enne tehingu tegemist oluline info. Kui menüüs on teatud piirangud, siis nendest tuleb tarbijat teavitada enne kui tarbija tellib. Tarbijal on võimalus valida, muuhulgas on võimalus ka valida, kas selline teenuse pakkuja temale on sobiv või mitte.