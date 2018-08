„Hea bänd oli, mulle väga meeldis,“ sõnab Rakveres asuva Virma Pubi juhataja Maire Nurmsaar, kui kuuleb, et ülimenukas ansambel Patune Pool on otsustanud laiali minna.

„Kuus korra käisid nad meil ikka esinemas, tõid alati maja täis,“ paljastab juhataja, kes kuuleb Patuse Poole lõpetamisest Õhtulehe ajakirjanikult. Kui palju esinemisi Virma Pubi Patuse Poolega juba tulevikuks kokku oli leppinud? „Järgmine aasta on paigas,“ sõnab Maire.

Ja tõesti - Patuse Poole kodulehelt saab näha, et neil on absoluutselt igas kuus järgmise aasta lõpuni kirjas üks kontsert Rakveres Virma Pubis. 2019. aasta detsembris lausa kaks – üks niisama kontsert ning aastavahetuspidu. Järgmine võimalus bändi Rakveres näha on juba 18. augustil.

Mis nüüd siis saab? „Siis tuleb hakata teisi otsima. Nad pole meile veel teatanud kas või mis ajast mängud ära jäävad,“ ütleb Maire. Praeguse seisuga lõpetab bänd tegevuse tuleva aasta 1. jaanuarist.

Maire ütleb, et nende tegevust Patuse Poole laialiminek kuidagi ei mõjuta ega koomale tõmba – lihtsalt on üks bänd vähem. „Asendame teise ja järgmisega.“

Maire on varem Õhtulehele öelnud, et Patune Pool on parim kundemagnet üldse, kuigi Hellad Velled püsivad päris tihedalt kannul. „Kui Patune Pool esineb, on garanteeritud, et maja on rahvast täis,“ kinnitas juhataja.