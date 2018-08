Teisipäeva pärastlõunane juhtum, kus Hispaania õhuturbe hävitaja lasi Eesti õhuruumis kogemata välja lahinguraketi, ehmatas kaks korda: kõigepealt neid, kes jäid suure paugu kuuldekaugusesse, seejärel kogu elanikkonda, kes kuulsid toimunust õhtustest uudistest. Hullem jäi olemata: rakett ei tabanud ühtegi inimest ei siin- ega sealpool piiri (viimasel juhul räägiksime ka inimkahjudeta veelgi suuremast rahvusvahelisest skandaalist). Kuidas saanuks sellise intsidendi toimumise riske maandada, peab selgitama ametlik uurimine.

Kuna kaitsevägi pidas avalikkuse teavitamist oluliseks eelkõige seetõttu, et maale jõudnud rakett või selle jäänused kujutavad endast uudishimulikele potentsiaalset ohtu, siis tuleb küsida, kas paugu ja kaitseväe pressiteate vahele jäänud 193 minutit ehk enam kui kolm tundi polnud mitte liiga pikk aeg, et inimkahjude tekkimise oht miinimumini viia. Seda enam, et keegi ei teadnud, kuhu rakett maandus ja otsingutel tugineti just kodanikelt saadud infole.

Veelgi murelikumaks teeb, et Eesti õhuväe ülemat kolonel Riivo Valget teavitati juhtunust alles poolteist tundi pärast raketi lenduminekut. Infot peaks aitama kiiresti filtreerida konkreetne käsuliin. Miks tuli hispaanlastelt saadud teavet veel tõlkida, venitades viivituse veelgi pikemaks, on omaette küsimus, eeldades, et üht kahest NATO ametlikust töökeelest – inglise ja prantsuse – võiksid kõik asjaosalised osata. Hilisem jutt, et politsei ja päästeameti informeerimiseks kulus vähem kui tund, viitab ikkagi segasele käsuliinile.

Millised on organisatoorsed ja muud järeldused juhtunust, on veel vara öelda. Hispaanlaste saatmine varupingile (missiooni jätkab Portugal) ja töögrupi kokkupanek ei saa kindlasti jääda ainsaks reaktsiooniks. Selgusetu on, kas see oli inimlik eksitus või hoopis tehniline rike. Et asjatundjate sõnul ei piisa raketi lendulaskmiseks üksikust väärast nupuvajutusest ja keegi polevat andnud ka sellist käsku (näiteks ekslikult arvates, et tegemist on hoopis õpperaketiga), on õhus veelgi rohkem küsimusi.

Ainus, mida võib täiesti kindlalt öelda: meil vedas tohutult, et niigi läks. Nüüd tuleb teha kõik selleks, et järgmisel korral saaks loota inimestele ja tehnikale ning mitte õnnelikule juhusele.