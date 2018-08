Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" oli ajakirjanikel Jarmo Jagomäel ja Ats Kuldkepil külas Eesti noortekoondislane Henri Drell.

Juttu tuleb pühapäeval lõppenud EMi B-divisjoni turniirist, kus noormeeste U18 koondis jäi neljandaks. Drell räägib, kui suur pettumus finaalist väljajäämine oli ning miks nõnda läks. Lisaks avab ta tiimi telgitaguseid. Saate teises pooles tuleb arutlusse Drelli elu Saksamaal. 16aastasena Bambergi siirdunud noormees selgitab, kui raske uues keskkonnas sulanduda oli ning millised on tema tulevikuambitsioonid. Kindlalt võib öelda, et siht on NBA suunas. Kuid millal? Muuhulgas selgub veel palju põnevat.

Väikese pausi järel on tagasi Coolbeti panustamisrubriik.

Head kuulamist!