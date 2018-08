Eesti menukam rahvabänd Patune Pool teatas YouTube'i vahendusel enda laialiminekust. Samas valdkonnas tegutsev ansambel Hellad Velled pole üllatunud. "See ei ole minu jaoks mingi uudis," lausub Hellade Vellede liige Märt Loddes. "Selle jätan ma aga enda teada, millal see uudis minuni jõudis – need on sõpradevahelised asjad," ütleb mees kindlalt. Patuse Poole laialiminek ei tähenda 15 aastat rahvabändina tegutsenud Hellade Vellede jaoks seda, et tööpõld laiemaks muutuks. "Pigem läheb kitsamaks, sest järgmise aasta jaanuarist jäävad meil ära ühised esinemised Patuse Poolega, mida on meil ennegi olnud ning mida on oodata selle aasta lõpuni," lausub Loddes.

Hellad Velled ei plaani pille niipea kokku panna. "Helladel Velledel sai see aasta täis 15 aastat esinemisi ja ma arvan, et jaksame veel 15 aastat!"

"Kindlasti on austajad ja fännid sellise teate üle väga nördinud," räägib mees. "Eks rahvabändis tegutsemine on raske nagu iga töö. "Kui inimene teeb oma tööd südamega ja rõõmuga, siis see rõõmupool kaalub raskuse üles. See ei ole ka mingi saladus, et muusikutena või meelelahutajatena tegutsevate inimeste töö on samas neile ka hobi. Nii see reeglina on," ütleb ta.