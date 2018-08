"Tegelikult oli meil plaan abielluda aasta varem, aga kuna meie poeg otsustas siia ilma tulla, lükkasime selle lihtsalt edasi ja mõtlesime abielluda augustis, mil on alati ilusad ilmad," meenutab Anneli Lahe oma maagilist abiellumise kuupäeva, 08.08.08. Illimar Lahe sõnab uudistesaatele "Suvised seitsmesed", et kuupäeva maagilisust nad ei usu. "Pigem on seda hea meeles pidada." Erilisel kuupäeval otsustas abielluda ka Lahede tütar. "Meil on selle üle väga hea meel ning on suur au, et nad valisid sama kuupäeva täpselt 10 aastat hiljem," räägib Anneli, kelle tütar abiellus 08.08.18.

Pulmapidu saab alguse aga neljapäeval, kui lennatakse Kreekasse, kus Anneli ja Illimar on juba aastaid oma pulma-aastapäeva tähistanud. "Mul on väga hea meel, et nad meie traditsioonid üle on võtnud," rõõmustab Anneli tütre Marie üle.

Marie tõdeb, et ei valinud kuupäeva vanemate pulmade järgi, vaid tegu oli kokkusattumusega. "Küll aga on see ilus traditsioon, mida jätkata," arvab ta.