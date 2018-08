Lugedes lehest siia oma (esi)vanemate keelt õppima tulnud väliseesti noortest, on raske eirata mõtteid rahvuse ja keele kohta. Eestlane on nii harjunud seostama rahvuslikku kuuluvust keele ja mis seal salata, nahavärvi järgi. Artikkel mainib sujuvalt keelt valdavat neiut, kes on aga mustanahaline ja sai kahjuks Eestit külastades tunda ka vastumeelsust võõramaise välimusega inimeste vastu.

Peab mõistma, et see, kui meie keelt tuleb õppima noor inimene, kelle jaoks Eesti on muidu lihtsalt koht vanaema mälestustevakast, on see väga positiivne. Suurriikides on päritolu niigi kõigest üks tore asjake, millega ennast ilustada, nagu vana amulett või sõrmus.

Eestlastena on aeg hakata üle vaatama oma rangeid nõudeid eestlusele. Tööjõupuuduses ettevõtted soovivad tuua riiki uusi potentsiaalseid eestlasi, kes hakkavad eestlasteks nullist ja võib-olla päris sajani ei jõuagi. Rahvusvahelist elu elavad noored toovad koju külla oma lapsi, kes ei mahu vanavanemate kitsasse eestluse raami. On sel tähtsust, mitu protsenti eestlased nad on?