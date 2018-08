Eesti ühe menukaima rahvabändi Patune Pool fännid on ansambli laialiminekust ilmselgelt šokeeritud. "Olen väga murtud sellest uudisest," lausub Patuse Poole suur austaja Kristiina Veski telefoni vastu võttes.

Mõned minutid tagasi oli Kristiinal lõppenud vestlus bändi laulja Sünne Valtriga. "Suhtluse lõpetasime ainult kirja teel, ei suutnud temaga otse enam rääkida. Ma ei tea, mis selle taga nüüd küll on, aga ise arvan, et mingi isiklikku laadi teema. Ma austan tema otsust igal juhul," ütleb Veski.

Paljud fännid elavad oma kurbust ja pahameelt välja ka sotsiaalmeedias. „Kui see on nali, siis on see üks väga nõme nali. Te olete üks nõutumaid ja populaarsemaid bände. Ei ole ju aeg veel lõpetada,“ kirjutab üks. „See on nüüd küll nali. Mina igatahes ootan teid järgmise aasta oktoobris Jõgevale, nagu teie kavas kirjas,“ arvab teine.

On ka neid, kes bändile aga tuult tiibadesse soovivad ja nende otsust austavad. „Oli siis seda Eestimaa kõige ilusamal aastaajal, kõige päikselisemal päeval vaja, nagu (paha kohe öeda), matusetunne? Mis iganes vaikuid te teete, minu respekt!“ kirjutab üks. „Ei Sünne ega Edvin kao kuhugile. Lihtsalt ühe asja lõpp on millegi uue algus. Ja kumbki neist ei saa ju nädalavahetusel puhata,“ sõnab teine.

Paljud uurivad, mis saab kontsertidest, mis järgmise aasta lõpuni bändi kavas kirjas on. Mõni on aga kuulnud, et bänd salvestab praegu uut lugu, mis peagi välja peaks tulema. „Nagu Meie Mees, kes lõpetab oma tegevust juba mitu mitu aastat? Ah ei te kao kuhugi!“ arvab üks austaja, et tegu on siiski naljaga.

„Mitmed kõrtsid võivad nüüd uksed sulgeda. Sest Patune Pool on ainus bänd, kes ruumid rahvast täis on toonud. Kurb uudis aga usun, et see õige otsus. Ja usun, et rahvast hullutama tulete Te kunagi veel. Hästi palju päikest, ja nagu öeldud. Me kohtume veel.”