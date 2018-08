Kolonel Riivo Valge sõnul on ei ole raketti veel leitud, aga leitud on raketi plahvatusala .

" Kell 15:44, kui saime teate toimunud vahejuhtumist, läks meil natuke aega, et selle tõepärasust kinnitada. Pärast seda käivitasime otsingu operatsiooni, mis tundus kõige mõistlikum teha seda õhuväe helikopteritega. Esmasel vaatlusel ja elanikkonna vihjete alusel me ei saanud otsitava raketi asukohta kätte. Aktiivsed otsingud eile öösel peatati, sest nähtavust ei olnud. Otsisime vihjete ja täpsemate arutluste alusel," rääkis Riivo Valge.

Ta kinnitas, et täna ennelõunal tuvastati raketi võimalik maandumiskoht. "Algsed tõendid viitavad, et asukoht on leitud. Praegu pole tõendeid raketi tükkide näol, kuid 95% tõenäosusega on rakett leitud. Teada on lennukoridor ja väiksem ala metsas, kus on näha, et on toimunud plahvatus. Raketitükke meie valduses pole."

Seda, milline on käsuliin, mida mööda plahatuse info jõudis kaitseväeni, Valge ei täpsustanud. "Käsuliini ma kirjeldama ei hakka. Selgitatakse välja põhjus, miks selline asi toimus ja erinevate valdkondade asjatundjad annavad aimu kuidas sellist olukorda vältida."

"Kuna selliseid intsidente on vähe ja see on eraldiseisev juhtum, siis kõige tõenäolisem on, et raketil oli enesehävitus peal, mis oleks pidanud käivituma. Eile laekus vihjeid umbes neljakümnelt teavitajalt. Ohtu tsiviillennuliiklusele see intsident ei kujutanud, " selgitas Valge.

Kindralmajor Martin Heremi sõnul on vara veel vastutsest rääkida. "Kuna me ei tea mis täpselt juhtus, siis me ei tea kas kes täpselt millise osa eest vastutama peaks. Praegu on veel uurimine käimas, mis peaks näitama, kes vastutab, Eesti vastutus peaks olema kaduvväike. Kaitseministeerium paneb kokku töögrupi, kus on meie liitlaste ametkonnad ning nad vaatavad üle meie regulatsioonid. Kõik vaadatakse kindla peale üle."

Valge sõnul sai õhuvägi juhtumist teada minutite jooksul. "Pool tundi läks umbes kinnituse saamiseks, et jah tõesti on rakett välja lastud. Seejärel algas päästeoperatsioon."