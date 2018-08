Tartus hukkus rongi alla jäänud noor naine

Tartus Betooni raudtee ülesõidukoha lähedal hukkus täna pärastlõunal tõenäoliselt rongilt löögi saanud noor naine.

Täna veidi enne kella 15 sai häirekeskus teate, et Tartus Betooni raudteeülesõidu lähistel on inimene jäänud rongi alla. Traagiliste tagajärgedega vahejuhtum leidis aset Tartu linnas Betooni tänava ülesõidust umbes 300 meetri Tallinna poole, kus 23-aastane raudtee lähistel viibinud noor naine oli saanud löögi mööduvalt rongilt ning hukkunud. Juhtunu kõik üksikasjad on selgitamisel.

Kummaliseks teeb asjaolu, et õnnetuskohal ei ole rongi. "Politsei on suhtluses rongifirmaga ja selgitatakse välja, mismoodi noor naine võis rongi alla jääda," ütles Õhtulehele Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.