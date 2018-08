Tartus Betooni raudtee ülesõidukoha lähedal hukkus täna pärastlõunal tõenäoliselt rongilt löögi saanud noor naine.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk ütles, et Betooni raudtee ülesõidust mõnisada meetrit Tallinna poole on juhtunud õnnetus, kus noor naine on jäänud rongi alla. Teade politseile tuli kella 14.45 ajal.

"Kuivõrd sündmus on värske ja politsei teeb sündmuskohal veel tööd, siis täpsemad õnnetuse asjaolud on selgitamisel," lisas Keisk.

Kummaliseks teeb asjaolu, et õnnetuskohal ei ole rongi. "Politsei on suhtluses rongifirmaga ja selgitatakse välja, mis moodi noor naine võis rongi alla jääda."