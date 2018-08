Eurooplased vaevlevad sel suvel põrgukuumuse käes. Kuumalainega kaasnevad suured metsatulekahjud ja põud, see vähendab tublisti viljasaaki. Kliimateadlased hoiatavad värskes uuringus, et hoolimata katsetest kasvuhoonegaaside heidet vähendada, ähvardab Maad kontrollimatu soojenemine, mis toob kaasa nii-öelda kuumaaja ning muudab suured alad elamiskõlbmatuks.

Pariisis 2015. aastal sõlmitud kliimalepe seadis eesmärgiks hoida Maa keskmist soojenemist alla kahe kraadi Celsiuse järgi võrreldes tööstusrevolutsiooni (18. sajandi lõpp–19. sajandi algus) eelse ajaga. Praegu on Maa keskmine temperatuur tõusnud tööstusrevolutsiooni eelsest tasemest umbes kraadi võrra ning tõuseb iga kümne aastaga veel 0,17 kraadi.

Äsja teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringus hoiatavad kliimateadlased, et Pariisis seatud eesmärgist ei piisa. Nimelt kiirendavad igijää sulamine, maailmamere soojenemine ja metsade vähenemine Maa soojenemist ning tõenäoliselt vallandab juba kaks lisakraadi kontrollimatu soojenemiseni viiva doominoefekti, mida inimene ei suuda enam peatada.