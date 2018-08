" Leidsime ühiselt, et on aeg astuda nüüd edasi, võtta vastu uusi väljakutseid. Mine tea, mis elul veel varuks," põhjendab Sünne lahkuminekut. "Me omavahel oleme rääkinud, et kui lõpetada, siis tipus," lisab Edvin Petrov.

Eestlaste südametesse pugenud bänd Patune Pool annab YouTube video teel teada, et lõpetavad tegevuse. „Meie kui Patune Pool jätame nüüd teiega hüvasti. Meil on olnud üks äärmiselt põnev teekond, mis on nii inimeste kui muusikutena muutnud meid mõlemaid," sõnab Sünne Valtri videos.

"Loodame, et näeme teid veel meie pidudel, teil on natukene aega, et veel käia. Paneme need saalid veel rohkem täis!" jääb Edvin positiivseks. Sünne lohutab, et olenemata sellest, et Patune Pool laiali läheb, ei kao nad Edviniga kuskile. "Vaatamata sellele, et meie teed kolleegidena lähevad lahku, ma arvan, et sõprus, ei kao kuhugi," sõnab ta, Edvin lisab, et ehk teevad nad koos tulevikus veel mõne uue loogi.

Õhtuleht võttis uudisest kuuldes kohe ühendust Sünne endaga, kuid naine vastas, et neil on Patuse Poolega veel pühapäevani kontserdid ning enne seda nad lahkuminekut kommenteerida ei soovi.

Teised fännid on uudisega aga leppinud ning soovivad Sünnele ja Edvinile edaspidisteks projektideks palju edu.

Fännid nendivad, et bänd on ju juba pikalt omale esinemisi ette planeerinud. „See nüüd küll nali. Mina igatahes ootan teid järgmise aasta oktoobris Jõgevale, nagu teie kavas kirjas!“ kirjutab Heili.

Fännid on lahkuminekuteatest šokeeritud ning küsivad, kas tegu on naljaga. „Kui see on nali, siis on see üks väga nõme nali. Te olete üks nõutumaid ja populaarsemaid bände. Ei ole ju aeg veel lõpetada,“ kommenteerib Patuse Poole Facebookis fänn Raigo.

"Kõige enam tahaksime tänada meie fänne, kes on käinud meiega viis aastat igal pool kaasas. Osad käivad juba nii tihti, et me teame nende nägusid, nimesid, sünnilinnasid, suhteseisust ja kõike muud!" sõnab Sünne, nentides, et nii mõnedki fännid on saanud juba nende lähedasteks sõpradeks.

Oma karjääri suurimateks saavutusteks peavad Sünne ja Edvin seda, et neil on miljon vaatamist YouTube’s, kaks Kuldset Plaati. Tähtsaks peavad nad ka igasuguste raadio- ja telekanalite toppides figureerimist.

Laialiminekut teatavas videos tänavad Sünne ja Edvin kõiki oma koostööpartnereid ning teevad tagasivaate oma hittlugudele. Valtri tõdeb, et Patune Pool sai populaarseks pärast hitti "Dolce Gabbana". Naine tunnistab videos, et temale see lugu alguses ei meeldinudki, kuid Edvin rääkis naise pehmeks ja nii see lugu sündiski.

Keilast pärit Sünne ja Türi mees Edvin said aastaid tagasi kokku ühes pulmas. „Tema laulis, mina tegin diskot ja otsustasime, et teeme bändi,“ on Edvin rääkinud. „Ma lubasin Sünnele helistada, aga ei teinud seda ja ta helistas lõpuks ise.“ See juhtus neli ja pool aastat tagasi.

Virma Pubi juhataja Maire Nurmsaar on Õhtulehele rääkinud, et Patune Pool on parim kundemagnet üldse, kuigi Hellad Velled püsivad päris tihedalt kannul. „Kui Patune Pool esineb, on garanteeritud, et maja on rahvast täis,“ kinnitas juhataja. Virma pubi oli ka bändi kuldtööandja.

Patune Pool teeb (või siis tegi) enamjaolt kavereid, nende „Dolce Gabbanal“, mille originaali esitab Ukraina eurolaulik Verka Serduchka, on Youtube’is üle 5 miljoni vaatamise. „Kui hakkasime bändi tegema, siis meie esimene lugu oli Sünne kirjutatud „Pilgud“. Sünne unistas, et saaks 5000 kuvamist,” on Edvin Õhtulehele öelnud. Praegu on sel palal üle 700 000 vaatamise.

Kui Õhtuleht mullu oktoobris Patuse Poolega ühel kontserdil juttu puhus, oli bänd juba 2018.-2019. aastavahetuseni pea täiesti broneeritud ja vabad olid vaid üksikud reeded-laupäevad. „Eks meid ole mitu korda üritatud suurema pakkumisega üle osta: me maksame rohkem, tulge meile. Aga kokkulepe on kokkulepe, seda me austame, olgugi, et uus pakkuja lubab kaks korda suurema summa,“ rääkisid bändiliikmed.