Õhuväe ülem kolonel Riivo Valge sõnul on seni laekunud ligi 60 vihjet teisipäeval Eesti õhuruumis eksikombel välja tulistatud raketi kohta, mis kantakse kaardile, et otsinguoperatsiooni lihtsustada.

Mis täpselt Hispaania hävituslennukis juhtus, et rakett välja lendas, Valge sõnul öelda veel ei saa, sest seda alles uuritakse, vahendab ERR Uudised.

"Raketi trajektoor on praegu kinnitatud ja otsinguala on koondunud Endla raba ümbrusesse," rääkis Valge intervjuus Vikerraadiole.

"Suure tõenäosusega see rakett plahvatas õhus. Kindlust, et ohtu pole, lisab see, et ta kokkupõrkel maapinnaga hävineb. Kuna meil ei ole otsest kinnitust, et keegi oleks näinud plahvatust või raketi tükke, käsitleme seda kui ohtlikku intsidenti ja katsume saada teooriatele kinnituse," selgitas õhuväe ülem.

Õhuväe ülema sõnul on võimalik, et rakett hävines õhus umbes kuue kilomeetri kõrgusel ja tükid pudenesid maapinnale laiali. Kui nii, siis on ka tõenäosus nende tükkide leidmiseks kaduvväike.