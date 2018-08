Eestist pärit tantsija ja koreograaf Alisa Tsitseronova ja tema kreeklasest elukaaslane Joseph Tsosh osalevad USA telesarjas "World of Dance" ning on oma etteastetega juba kohtunikke rabanud.

Tantsupaaril läheb saates siiani edukalt, viimases saate osas pidid nad tantsima duellivoorus kus nende vastaseks oli hiphopitrio Elektro Botz. Õnneks suutsid Joseph ja Alisa kohtunnike rabada ning saates jätkata.

Alisa ja Joseph on oma eduka võistluse üle väga õnnelikud. "Me oleme uskumatult elevil ja õnnelikud. Ma siiani ei suuda ennast kontrollida. Kohtunikud andsid meile suurepäraseid juhtnööre, mida me püüame järgmisteks etteasteteks meeles pidada. Me peame nüüd näitama oma võistluspoolt," kommenteerisid nad.