„Terve kuuma suve, igal vabal hetkel, olen kirjutanud stsenaariume. Vahepeal ei pistnud nädal aega ninagi toast välja – ärkasin ja hakkasin kirjutama, siis magasin vahepeal ja kirjutasin edasi,“ räägib multitalent Mart Sander, kel on juba peaaegu valmis ülipopulaarse telesarja „Litsid“ teise hooaja stsenaarium.

„Näitlejannad ja näitlejad, õmblejad ja kübarameistrid, jumestajad ja juuksurid on kõik nii-öelda stardipakul, ootavad, millal see pauk ükskord ometi kõlab… Ent selle lõpliku stardi saab anda ainult TV3,“ ütleb Mart, et oodatakse vaid TV3 otsust. Praeguse seisuga on plaanis teist hooaega filmima hakata suve lõpul, jätkata sügisel ja talve hakul, et sarja jätk taas veeburaris ekraanile jõuaks.

Mart ütleb, et seriaali teine hooaeg on kindlasti seotud TV3-ga. „Ehkki pärast edu Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel sain ma nii-öelda sõbralikke lähenemiskatseid ka mujalt,“ paljastab ta. „Nii palju kui aru saan, oodatakse juurde mõnd lisarahastajat. See sari sünnib ju täielikult erarahastusel – riik ega ükski filmiinstitutsioon ei ole seda sendigagi toetanud,“ tõdeb Sander.

"Litsid" (Kalev Lilleorg)

„Lisaks tahaks alati, et uus hooaeg oleks parem, hoogsam ja suurejoonelisem kui eelmine. Panime ju lati üsna kõrgele – kriitika võrdles meid näiteks sarjaga „Babylon Berlin“, mis on Euroopa kõigi aegade kalleim sari. Selle eelarve on 40 miljonit eurot ja selle raha eest saaks „Litse“ toota 266 hooaega. Seda enam ei taha lati alt läbi kõndida.“

TV3 programmijuht Raimo Kummer tõdeb, et „Litsid“ on tõesti kallis seriaal. „Sügishooajal näeb TV3 ekraanil palju põnevat, jätkuvad vanad lemmikud – eetrisse jõuavad nii „Kättemaksukontori“ kui ka „Padjaklubi“ juubelihooajad, näosaade tuleb vägevam, kui kunagi varem, ning tulemas on mitmeid uusi saateid koos uute tegijatega. „Litsid“ on Eesti oludes väga kallis ajalooline draamaseriaal ja me otsime võimalusi selle tootmise rahastamiseks.“

„Litsidest“ on praeguseks ilmunud kaks raamatut ning Mart on öelnud, et tahaks kirjutada ka kolmanda. Kas teise osa stsenaariumiks vormimine pani ka kolmanda osa kirjutamise kiiremini tööle? „Kui aus olla, siis kolmandat osa alustasin juba päris ammu. Sellest on valmis esimene peatük Kuid siis mõtlesin, et pole ju mõtet kogu aeg raamatul ette lasta rutata. Parem teeme teise hooaja valmis ja äkki sel ajal, kui see hakkab eetris jooksma, kirjutangi kolmanda osa lõpuni,“ sõnab ta.

"Litsid" (Erakogu)

„Lisaks – läbi näitlejate ja uute situatsioonide on tegevusliin ja karakterid hakanud elama hoopis uut elu. Kui ma raamatut kirjutasin, kujutasin ette ju enamuses hoopis teisi näitlejaid. Nüüd, kolmandat osa kirjutades, on kõik tegelased eristamatult nende näitlejannade nägudega, keda näeme ekraanil. Ma mõtlen juba nende rütmis, tajun nende lauseehitust… Võib öelda, et kõik meie näitlejannad on uue osa kaasautorid.“

Reedel tähistab Mart oma 51. sünnipäeva. Kui varasematel aastatel on ta seda pidanud nii kontserte andes, „Litside“ esilinastusel kui ka suurte stiilipidudega, siis seekord tal erilisi plaane pole. „Tahaks teha iseendale sünnipäevakingi ja kogu teise hooaja stsenaariumid valmis kirjutada. Kontserte olen sel suvel liigagi palju andnud. Kõigepealt tuuritasin oma kriminaalnäidendiga „Äratõmbetuli“ USAs ja siis Eestis, kohe pärast seda algas tuur Annely Peeboga. Mõni päev tagasi oli ooperigala Elina Nechayevaga, aga kaks päeva pärast sünnipäeva on Georg Otsa laulude kontsert Võsul,“ räägib ta.

„Esilinastada pole ka midagi – mu viimane film, kevadel HÕFFil esilinastunud „Tegelikult“ ringleb praegu juba maailmas mitmel filmifestivalil, kuhu ma aga ise pole jõudnud. Järgmise aasta alguses kandideerib see Euroopa kinoauhinnale (ECA). Igal aastal ei pea ju oma sünnipäeval tõmblema… las nüüd külalised üllatavad mind etteastetega!“

Siiski on Mardil käsil veel üks projekt. Nimelt loovad nad parasjagu Merle Palmistega oma teatristuudiot. „Tegelikult ei olnud see üldse minu idee – see sündis ühel ööl minu köögis, kus me kolmekesi maailma asju arutasime. Merle on minu „naabrimutt“ ja seetõttu istume õhtuti pidevalt väikese sigareti ja šampanjaklaasi taga kunstiprobleeme lahkamas. Seekord oli meiega ka Hellar Bergman, kõrgema Moskva teatrikooli kasvandik ja Eesti ilmselt parim lavalise liikumise ja lavavõitluse pedagoog,“ räägib Mart, kuidas idee idanema hakkas.

Mart Sander ja "Litside" peaosatäitja Merle Palmiste (Teet Malsroos)

„Hellar ütleski: „Kuule Sander, sa oled nüüd magistrikraadiga režissöör, varsti ka doktor – võiksime teadmised kokku panna ja oma stuudio avada, õpetada noortele lava-, tele- ja filminäitlemist.“ Merle leidis ka, et see on hea mõte. Meil on ju „Litsides“ väga palju väikesi rolle noortele – saaks kohe õpilastele pakkuda konkreetse väljundi, töö telesarjas.“ Mart ütleb, et kui idee tuli, käidi kohe tema Tõnismäel asuvas maaligaleriis. „See on küll pisike, aga leidsime, et kui sinna ehitada väike lava, siis saab sellest väga ilusa kammerteatri. Oht on muidugi selles, et kuna rendin seda pinda linnalt viieaastaste tsüklitega, siis ühel hetkel tuleb mõni rikkam kapitalist ja trumpab mu üle, et teha sinna mingi Louis Vuittoni eksklusiivbutiik…“

Mees ütleb, et tihti tunduvad öise peo käigus sündinud mõtted hommikul üsna halvad, kuid mitte seekord. „Lisaks kutsusin kampa ka Eda Zahharova, Elina Nechayeva lauluõpetaja – ta paneb karud ka laulma. Merle alaks jääks õpetada lavakõnet ning, nagu me naljatledes ütleme, „lõputut sarmi“.“ Praegu otsib Mart juba ehitajaid, kes aitaks teatristuudio mõtte ellu viia. „Mõni suur ehitusfirma võiks õla alla panna ja noorteteatri toetajaks tulla. Loodame hiljemalt septembri alguses stuudiokursuse komplekteerida.“

Galerii ei kao kuhugi ja pildid jäävad endiselt seintele. „Tulebki selline galeriiteater, kuhu mahub umbes kolmkümmend inimest. Väga eksklusiivne. Lubasin avamiseks Merlele kirjutada uue monoetenduse – „Proua Kuke päevik“. Kohe, kui „Litside“ stsenaarium on valmis, hakkangi sellega tegelema.“