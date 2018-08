Möödunud laupäeval Ironmani triatloni läbinud seriaalinäitleja Raivo E. Tamm rääkis Vikerraadio saates "Vikerhommik", et "Õnne 13" ja "ENSV" stsenaristid eiravad tema kaalulangust, vahendab Menu.

"See on kuidagi nii naljakas, paljud küsivad, et kuidas see sisse kirjutatakse, aga seda ei ole kuhugi sisse kirjutatud. See on nagu muuseas, teised kaastegelased ei pane nagu üldse tähele, et Illar on vahepeal 20 kg peenemaks jäänud," rääkis Tamm Vikerraadio eetris.

Tamme sõnul oleks see nagu tavaline asi, et meestega ikka nii juhtub. "Seda kuskil mainitud ei ole, see on päris naljakas tegelikult, jäi nagu muuseas lihtsalt kõhnemaks," rääkis Tamm.