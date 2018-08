Leedu pealinn Vilnius alustab neljapäeval Suurbritannia ja Saksamaa turule suunatud kampaaniat, milles Vilniust reklaamitakse Euroopa G-punktina. „Keegi ei tea kus see on, kuid leidmisel on see hämmastav,“ rõhutatakse reklaamiplakatil.

Reklaami autorite sõnul on tegemist humoorika kampaaniaga, mille abil loodetakse tõmmata Vilniusele rahvusvahelist tähelepanu.

Kampaania on suunatud eelkõige noortele inimestele vanuses 18-35 aastat, kellest vaid vähesed teavad, kus Vilnius asub, kuid sinna sõites jäävad nad väga rahule ja hakkavad Leedu pealinna armastama.

Leedus leidub aga ka neid, kes peavad taolist reklaam septembris toimuva paavsti visiidi eel kohatuks. Muu hulgas leidis katoliku kirik, et niisugune reklaam kinnistab Vilniuse imagot seksiturismi linnana.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis ütles, et valitud reklaam on kummaline, kuid moraalinorme ei ole sellega rikutud.