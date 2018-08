Arstid hoiatavad, et kui jagada lennukikabiini teiste reisijatega, on võimalik nakatuda haigustesse, mida nood põevad. Ja see ei ole ainus halb uudis! Dailystar hoiatab briti reisijaid lennukiistmetel varitsevate täide eest. Tüütud putukad võib seega kaasa tuua ka puhkusereisilt.

Peatäid ei lenda ega hüppa, kuna on tiivutud. Kõige sagedamini nakatub nendesse lähikontaktil. Juustelt maha langenud täid ja tingud võivad edasi kanduda läbi selliste esemete nagu padjad, juukseharjad... ja peatoed. Täid elatuvad verest, mida imevad läbi peanaha. Peremeesorganismist väljaspool suudavad täid elada kuni 48 tundi. Istmetel püsivad parasiidid seega elujõulistena kuni kaks päeva.

Kuigi peatoe katteid kontrollitakse sageli, ei vahetata neid iga lennu eel välja. Mõningatel juhtudel pannakse uued katted alles päeva lõpus. Arvestades, et täidesse nakatumine on viimasel ajal kasvanud, on antud asjaolu murettekitav.

Paanikaks siiski põhjust ei ole. Ehkki tõenäosus lennureisil täidesse nakatuda on olemas, ei ole see suur. Täid armastavad sooja, seega ei taha nad tõenäoliselt mõnusalt ja toitvalt peanahalt lennukiistmele ümber kolida. Samuti muutuvad täid peremeesorganismist väljaspool kiiresti uimaseks ja aeglaseks.

Et ennast probleemi eest kaitsta, on mõistlik kaasas kanda tõrjevahendit. Meedikud panevad ka inimestele südamele, et reisimisest loobutaks, kui endal või lastel on täid.