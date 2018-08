Juuli lõpus kirjutas Õhtuleht reisisell Arno Pavelist, kes oma villisega pikkadel reisidel käib. 31. juulil põrutas Arno oma Vene villisega jälle teele. Umbes kuu aja jooksul on tal plaanis läbi traageldada suur osa Lääne-Ukrainast, käia Karpaatides, Moldovas, Ukraina Musta mere ranniku linnades ning heita pilk ka teele jäävale Valgevene pealinnale Minskile. Täna andis ta "Vikerhommikule" intervjuu.

Pavel rääkis, et on praegu Ukrainas tuttava juures korteris. Villis on remondis, kuna üks kardaani ristliigend ütles koostööst lahti. Pavel on aga optimistlik ning usub, et masinaga saab kõik peagi korda.

Ukrainas kavatseb mees viibida veel 35 päeva ning juba on ta riigis ka meediakuulsust kogunud. Pavel on Ukrainas intervjuusid andnud nii pabermeediale kui telele ning üleüldse on tal väga tihe programm, kuna varasematelt reisidelt saadud tuttavad veavad teda mööda vaatamisväärsusi ringi. Mees nendib, et vahepeal oli tal juba unepuudus.