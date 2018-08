USAs Indiana osariigis suri kaheksa-aastane poiss narkootikumide üledoosi tõttu, vahendab The Independent.

Ekspertiisil selgus, et laps oli sisse söönud metamfetamiini koguses, mis ületas 180 korda surma toova annuse. Poisi 41aastasele isale esitati süüdistus narkootikumide omamises ja lapse tapmises ettevaatamatuse tõttu.

Mees rääkis, et poiss oli 21. juunil hommikul ärgates öelnud, et ta on näljane ja tahab süüa. Isa vastas, et kodus ei ole süüa. Lauale oli aga jäänud narkootikum ning poiss pidas seda hämaruses hommikusöögihelvesteks.

Poeg viidi pärast siniseks muutumist haiglasse, kus ta suri. Isa ootab kohtus süüdimõistmisel kuni 40aastane vanglakaristus.