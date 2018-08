Brasiilias on taas käima läinud iga-aastane kauneima kanni valimiskonkurss. Sao Paulo tänavad on taas täidetud kaunite naistega, kelle pilkutõmbavaimaks kehaosaks on nende istmik.

Kuid võistlusest ei saa osa võtta igasuguse hännaalusega naine. Näiteks Kim Kardashian võistlusel osaleda ei saaks, kuna võistluse reeglites on kirjas, et võistlusel osalev tagumik peab olema 100% ehtne.

Võistlus Miss BumBum sai Brasiilias alguse juba seitse aastat tagasi ning sellest on kujunenud suur modellide võistlus. Selles taguotsi armastavas riigis saavad võistlusel silmajäänud koheselt kuulsusteks ja hakkavad teenima miljoneid.

Võistluse võitja saab võimaluse poseerida populaarse meesteajakirja kaanefoto jaoks, suure rahalise auhinna ning muidugi kuulsuse staatuse.