Äsjase punase verekuuga kaasneb sel laupäeval osaline päikesevarjutus, mida Eestis küll on paraku üsna vähe näha.

Veebisaidi timeanddate.com teatel on 11. augustil osalist päikesevarjutust näha Põhja- ja Ida-Euroopas, Põhja-Ameerika põhjapoolsemates osades ning osaliselt Aasia põhja- ja lääneosas. Ehk see päikesevarjutus on – muidugi sõltuvalt ilmast – käesoleva aasta kõige ulatuslikumalt vaadeldav omasugune.

Kõige parema vaate peaksid päikesevarjutusele saama siberlased. Haripunktis näeb 11. augusti varjutus välja umbes selline, nagu oleks Päikese asemel selili lükatud noorkuu.