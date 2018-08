Erukindral Urmas Roosimäe hinnangu kohaselt vajas eile pärastlõunal Otepää lähistel eksikombel tulistatud rakett sihtmärki ning musta stsenaariumi kohaselt võinuks rakett lukustuda reisilennuki külge.



Erukindral Urmas Roosimägi ütleb, et sarnane juhtum on varem aset leidnud. "Kui ukrainlased lasid Musta mere ääres alla Vene lennuki." (Roosimägi viitab 2001. aastal aset leidnud katastroofile, kui Ukraina sõjaväeõppuste käigus tulistati alla Vene reisilennuk.)

"Tüüpiline juhtum oli selline, et rakett tulistati teise sihtmärgi suunas, aga rakett lukustas end ümber suuremale sihtmärgile." Ilma sihtmärgita hävitab rakett AIM-120 AMRAAM end 10-12 sekundi jooksul.



Eile viisid Otepää lähedal treeningut läbi neli hävitajat, millest kaks kuulusid Prantsusmaale ning kaks Hispaaniale. Roosimäe sõnul võib praegu ainult spekuleerida, kuidas äpardus aset leidis. "Juhuslikult nuppu vajutada ei ole võimalik. Raketil on 2-3 turvalisuse astet."

Siiski kahtleb Roosimägi, et raketi väljatulistamise põhjustas tehniline rike. "Minu kogemus ütleb et 90% juhtudest on seotud inimfaktoriga, kuigi tehnilist riket veel välistada ei saa."