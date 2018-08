Seda, kuidas võis teisipäeva päeval Lõuna-Eestis hävituslennuki piloot eksikombel välja tulistada 300 000-400 000 dollarit maksva lahingraketi, ei saa lihtinimene arvatavasti kunagi teada. Küll aga on võimalik mõista, kui kerge või keeruline on rakett sihtmärgi suunas teele saata. Veebilehel Quora.com on tõstatatud küsimus: kuidas täpselt hävitaja surmava lahingraketi teele saadab ja millised sammud on selleks vaja läbida. Küsimusele vastab Andy Duffell, kes on endine Ameerika õhuväe relvur. Oma tegevkarjääri ajal tegeles ta just nimelt hävitajatega.

Duffell ütleb esimese asjana, et samm-sammult ei ole võimalik kogu protsessi kirjeldada, sest kõik oleneb hävitajast ja raketist. "Muutuvaid faktoreid on liiga palju," märgib ta. Sellest hoolimata on õhk-õhk tüüpi raketi välja tulistamise protsessi üldjoontes võimalik kirjeldada. Seda Duffell ka lahkelt teeb.

Piloot vajutab nuppu Hävitaja piloot vajutab nuppu, misjärel süttib põlema raketimootor, tekitades seejuures suure koguse tõukejõudu, mis on tajutav terves lennukis. Sellel hetkel on rakett veel kinnitatud hävitaja külge. Alles siis, kui raketimootor on kogunud piisavalt tõukejõudu, vabaneb ta hävitaja küljest. "Järgmisena üritab rakett võimalikult suure kiiruse üles saada. Vastavalt raketi tüübile rakenduvad järgemööda erinevad lennuks ja sihtmärgi leidmiseks vajalikud süsteemid. Kui rakett on lennukist piisavalt kaugele jõudnud, siis hakkab lõhkekeha tõenäoliselt manööverdama. See manööver võib olla ka eelprogrammeeritud. Näiteks on raketile antud suunitlus tõusta kindlale kõrgusele," selgitab Duffell. Ta märgib ka seda, et uuema põlvkonna raketid jätkvad koostööd hävitajaga ka pärast välja laskmist. Ehk lennuk annab raketile infot sihtmärgi asukoha kohta kuni kokkupõrkeni. Selleks, et rakett ei plahvataks vale sihtmärgi peale on sellel terve hulk erinevaid sensoreid. Kui rakett on sihtmärgile piisavalt lähedale jõudnud, siis raketis olev lõhkekeha aktiveerub. Miks ei räägita detailidest?