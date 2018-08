Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski avalikustab reedel Paides arvamusfestivali ajal toimuval partei juhatuse koosolekul uue ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nime. ERR uudisteportaali andmetel võtab Urve Palost tühjaks jäänud ministrikoha üle Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

Rene Tammisti kommentaar ministriks asumise asjus on esialgu lakooniline: "Vastab tõele, et sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on mulle sellise ettepaneku teinud ja olen valmis kohtuma reedel Paides sotside juhatusega. Pärast seda saan anda ka pikemaid kommentaare," ütles Tammist kolmapäeval ERR-ile.

Tammist on SDE liige ning on töötanud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna.

Urve Palo teatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt tagasi astumisest 23.juulil sotsiaalmeedias. "Tänasega saab üks oluline etapp minu elus läbi. Eile astusin välja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja täna esitasin peaministrile lahkumisavalduse. Olen kaalunud poliitikast lahkumist juba mõnda aega ja mulle tundub, et see aeg on nüüd käes. Tänan kõiki – ja teid oli oi kui palju – selle toreda, töise ja üsna pingelise aja eest. Loodetavasti kohtume taas," kirjutas Urve Palo toona Facebookis.